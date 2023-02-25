Все это работает на миниатюрном микроконтроллере Raspberry Pi RP2040 и крошечном OLED-экранчике.

Студия id Software выпустила свой легендарный шутер DOOM почти 30 лет назад. С тех пор он успел побывать на самых различных платформах: от консолей и компьютеров до калькулятора, подключенном к картофелю, и электронном тесте на беременность.

Когда казалось, что удивлять больше нечем, ютубер Джеймс Браун запустил DOOM на обыкновенной детальке LEGO – и даже смог на ней поиграть и задокументировать этот процесс на видео.

Персонаж управляется акселерометром, а стрельба реализована касаниями по сенсорам сверху, которые "откалиброваны не слишком хорошо", поэтому иногда срабатывают сами. Ну а железная составляющая – это микроконтроллер Raspberry Pi RP2040 и крошечная 0,42-дюймовая одноцветная OLED-панель.

Doom запустили внутри детальки LEGO:

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