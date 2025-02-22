Заявление Рональда ван Вина было чистой спекуляцией, заявили в компании.

Неделю назад глава Corsair Gaming заявил, что по его данным, GTA 6 выйдет на ПК в начале 2026 года. Тогда было непонятно, на какой информации основывается такой прогноз, теперь стало ясно - просто на догадках.

Представители Corsair обратились к IGN, которые изначально и заметили заявление ван Вина о выходе GTA 6 на ПК, и уточнили, что у компании нет никакой официальной информации об игре, а все прогнозы их директора - чистая спекуляция.

Релиз GTA 6 на консоли запланирован на осень этого года, а вот о версии на ПК неизвестно пока ничего, вплоть до того, что у нас всё ещё нет официального подтверждения от Rockstar, что она вообще будет.

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Однако ранее глава Take-Two Штраус Зельник заявлял, что у Rockstar уже сложилась традиция не выпускать свои игры на все платформы одновременно. На такую же судьбу обречена и GTA 6, игра выйдет на ПК позже, чем на консоли, подытожил Зельник.

Также недавно стало известно, что ПК-версия GTA 5 получит крупное обновление с новым контентом и улучшенной графикой. В игру добавят поддержку трассировки лучей и DLSS.

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