По информации NateTheHate, портативную консоль впервые покажут 16 января.

Nintendo наконец-то официально анонсирует Nintendo Switch 2 уже в этот четверг, 16 января.

По крайней мере об этом сообщает известный блогер и инсайдер NateTheHate, со ссылкой на свои источники. По его информации, анонс пройдёт в два этапа: первая презентация будет полностью посвящена самой консоли и её железу, а уже на втором ивенте покажут игры для портативки. Издание VGC напоминает, что первую Nintendo Switch японская компания представляла так же:

"В зависимости от того, как будет составлен трейлер, на экране может быть показана игра, но сами игры не будут в центре внимания".

Релиз консоли же ожидается в мае или июне. В этой информации источники NateTheHate и VGC сходятся.

Видео дня

Также это подтверждают слова бывшего директора маркетинга Nintendo, который заявлял, что компания наверняка захочет как можно скорее анонсировать консоль после многочисленных утечек.

Кроме того, недавно в интернете появились качественные изображения макета Nintendo Switch 2, дизайн которого максимально приближен к реальности.

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