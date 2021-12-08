Столько лет прошло, а в экшен-RPG от Bethesda по-прежнему находят забавные баги.

The Elder Scrolls V: Skyrim вышла десять лет назад. С тех пор экшен-RPG от Bethesda Games Studios успела обзавестись пачкой переизданий и получить культовый статус. На релизе в игре было много забавных ошибок, большинство из которых успели устранить. Но иногда пользователи все же находят новые забавные баги во время своих путешествий по Скайриму. Один из них недавно обнаружил посетитель форума Reddit под псевдонимом MaxNiEf. Он выяснил, что в Skyrim пчелы могут переносить ведра.

Пользователь успел снять баг на видео, которое присутствует ниже. В нем показано, как пчела летает с прикрепленным к ее телу ведром. Ошибка произошла в одном из поселений на территории Скайрима. Бедная пчела сначала пыталась залететь на высокий камень, но ей это не удалось. Потом она приземлилась и сумела избавиться от ведра.

Скорее всего, ошибка произошла из-за сбоя в коллизии, то есть в столкновении объектов окружающего мира. Пчела смогла подобрать ведро, словно она превратилась в игрока, а вот выбросить его удалось только после удара об землю.

Кратко о The Elder Scrolls V: Skyrim

Это легендарная экшен-RPG, которая вышла десять лет назад. Недавно она получила юбилейное издание с разными добавками.

Сюжет игры рассказывает о противостоянии дракону Алдуину. Он собирается уничтожить мир, а остановить монстра способен только главный герой.

В проекте можно выполнять задания, сражаться, прокачивать персонажа, строить собственный дом, собирать экипировку и так далее.

Автор: Назар Степорук