Возникает резонный вопрос: а как так получилось?

Игроки в The Elder Scrolls V: Skyrim порой ставят очень странные рекорды. Один из них принадлежит посетителю форума Reddit под псевдонимом tekonus. Он провел в знаменитой экшен-RPG 1006 часов, но даже не прошел основную сюжетную линию.

В качестве доказательства энтузиаст опубликовал скриншот со своей статистикой. Благодаря картинке стало известно, что у tekonus есть только 17 из 75 достижений. Это значит, что пользователь не проходил многие второстепенные задания, не участвовал в цепочках гильдейских квестов и даже толком не прокачивался.

Возникает резонный вопрос: чем занимался игрок на протяжении тысячи часов? Неужели он просто бродил по локациям? Как оказалось, правда недалека от этого предположения. Tekonus увлекается модификации, поэтому много времени проводит за их настройкой. Энтузиасту нравится улучшать The Elder Scrolls V: Skyrim и видеть, как моды меняют проект. Затем он удаляет фанатские творения и пробует новые. Вот почему Tekonus проводит так много времени в известной экшен-RPG, но при этом почти не играет.

Другие необычные достижения пользователей в Skyrim

Игрок под ником Mitten Squad закончил сюжетную кампанию в проекте, применяя лишь факелы в качестве оружия и суп для лечения.

Энтузиаст Harlen_Sinclair прокачался до 241 уровня в стартовой локации Skyrim. Это сильно усложнило дальнейшее прохождение.

Пользователь Boom, LLC Robotater завершил проект, играя на картошке.

Фанат под псевдонимом TheFogFrog прошел Skyrim с помощью одних лишь удочек.

Автор: Назар Степорук