Похоже, игру начали создавать еще во времена переформатирования Bethesda Softworks.

Redfall смело можно называть провалом. Игра получила оценки ниже среднего от критиков и пользователей. А в Сети уже полно роликов, которые демонстрируют баги и ужасный искусственный интеллект в игре. Фанаты Arkane Studios расстроились из-за такого релиза, но вот Microsoft, похоже, ожидала именно фиаско. Корпорация никогда не верила в успех Redfall, о чем рассказали несколько инсайдеров.

Первым высказался информатор и редактор Venture Beat Джефф Грабб. В свежем выпуске своего шоу он заявил: "Примерно месяц назад я разговаривал с кое-кем, и он сказал: "Да, Redfall будет катастрофой". Я сказал: "Ну, давай подождем и посмотрим", и, наверное, мне стоило ему поверить. Он знал, о чем говорил, и это как бы… это исходило со стороны Microsoft. И я подумал: "Ну, ты же знаешь, что они в курсе". Видимо, они были в курсе. Что она [игра] в плохой форме".

Затем Грабб затронул политику корпорации. Руководство игрового подразделения и Фил Спенсер, в частности, не вмешиваются в управление приобретенными студиями. Они доверяют это менеджерами, которые уже находились на своих должностях во время покупки. То есть ответственность за выпуск Redfall в ужасном состоянии лежит на Arkane Studios и Bethesda Softworks.

Аналогичной информацией поделился инсайдер и редактор Windows Central Джез Корден: "Я могу подтвердить, что MS не принимала никакого участия в решении о задержке/выпуске Redfall, но, возможно, им следовало бы это сделать. Это прямой Youngbloodening (отсылка к очень средней Wolfenstein: Youngblood от MachineGames – прим.)".

Redfall — основные подробности

В игре предстоит бороться с вампирами, которые появились в результате научных экспериментов. Они вызвали солнечное затмение и высушили воду вокруг островного Редфолла.

Геймплей Redfall включает перестрелки, изучение местности и сбор лучшей экипировки. Снаряжение в игре делится на уровни качества — от обычного до легендарного.

Проходить шутер можно как в одиночку, так и в кооперативе. Разработчики утверждают, что в проекте есть много фирменных элементов Arkane.

Redfall вышла 2 мая 2023 года на ПК, Xbox Series X и Series S.

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