Konami выпустила трейлер METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1. Это сборник переизданий первых трех частей культовой серии. Благодаря ролику стала известна дата релиза коллекции и платформы.
На видео демонстрируется нарезка кадров из игр франшизы Metal Gear Solid, которые вошли в комплект. Пользователям показали Снейка, нескольких врагов, скрытное перемещение и устранение противников. А в конце ролика Konami объявила дату запуска.
METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1 выйдет 24 октября 2023 года. Сборник будет доступен на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch. После публикации ролика в Steam появились страницы трех переизданий. И на каждой из них было указано, что в играх отсутствует поддержка мыши.
В период до 2010 года большинство портов японских игр переносили с консолей на ПК напрямую. Разработчики просто брали схему управления с геймпада и располагали ее на клавиатуре. Такой подход остался в прошлом, но Konami решила воспользоваться именно описанным вариантом. Правда, сейчас страницы переизданий Metal Gear Solid в Steam недоступны. Возможно, японская компания решила пересмотреть свой подход к портам и поэтому временно убрала METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1 из Steam с информацией об отсутствии поддержки мыши.
Сборник переизданий Metal Gear Solid: что известно
- Изначально коллекцию анонсировали на презентации PlayStation Showcase. Однако теперь стало известно, что игры появятся не только на консолях Sony.
- Набор включает первые три части Metal Gear Solid без каких-либо визуальных изменений, а также разнообразный бонусный контент.