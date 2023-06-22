Konami не добавила в порты поддержку мышки.

Konami выпустила трейлер METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1. Это сборник переизданий первых трех частей культовой серии. Благодаря ролику стала известна дата релиза коллекции и платформы.

На видео демонстрируется нарезка кадров из игр франшизы Metal Gear Solid, которые вошли в комплект. Пользователям показали Снейка, нескольких врагов, скрытное перемещение и устранение противников. А в конце ролика Konami объявила дату запуска.

METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1 выйдет 24 октября 2023 года. Сборник будет доступен на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch. После публикации ролика в Steam появились страницы трех переизданий. И на каждой из них было указано, что в играх отсутствует поддержка мыши.

В период до 2010 года большинство портов японских игр переносили с консолей на ПК напрямую. Разработчики просто брали схему управления с геймпада и располагали ее на клавиатуре. Такой подход остался в прошлом, но Konami решила воспользоваться именно описанным вариантом. Правда, сейчас страницы переизданий Metal Gear Solid в Steam недоступны. Возможно, японская компания решила пересмотреть свой подход к портам и поэтому временно убрала METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1 из Steam с информацией об отсутствии поддержки мыши.

Сборник переизданий Metal Gear Solid: что известно

Изначально коллекцию анонсировали на презентации PlayStation Showcase. Однако теперь стало известно, что игры появятся не только на консолях Sony.

Набор включает первые три части Metal Gear Solid без каких-либо визуальных изменений, а также разнообразный бонусный контент.

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