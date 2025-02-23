Геймдиректор проекта Керри Пател намекнула, что вскоре команда будет работать над дополнениями для игры.

Ещё до выхода Avowed игра оказалась в центре ненужного скандала - часть аудитории предрекала ей провал.

Однако по данным Bloomberg, студия Obsidian довольна стартом продаж, а сама Avowed уже заняла первое место в списке бестселлеров Steam.

На фоне успеха геймдиректор игры Керри Пател отметила, что команда хочет дальше развивать франшизу и, скорее всего, займётся созданием дополнений: "Теперь, когда мы построили этот замечательный мир, а также создали команду, укрепили мышечную память вокруг контента и геймплея этого мира, я бы хотела, чтобы мы сделали с ним больше."

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Релиз Avowed произошёл 18 февраля. Игра доступна на ПК и Xbox Series, в том числе по подписке Xbox Game Pass.

Ранее мы рассказывали, что игроки хорошо приняли Avowed. На момент релиза в Steam у игры было больше 80% положительных отзывов.

Кроме того, недавно директоры Obsidian заявляли, что хотят, чтобы студия делала RPG ещё минимум 100 лет. Для этого компания выбрала спокойную и неагрессивную тактику разработки среднебюджетных игр без особых амбиций.

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