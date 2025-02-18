Наконец-то можно почувствовать себя обычным человеком, а не избранным.

Baldur’s Gate 3 стала платформой для самых изощрённых челленджей, но ютубер Bouch придумал, пожалуй, один из самых странных способов пройти игру.

Он задался вопросом: а можно ли победить абсолютное зло, будучи никем? То есть без класса, без расы, без умений, без магии, без спецатак и практически без шансов.

Разумеется, просто так игра не позволит создать такого персонажа, поэтому Bouch использовал моды, которые убрали все особенности героя. Итог - существо без способностей, без бонусов, без оружейных умений. Самый обычный NPC, который по какой-то причине решил стать главным героем.

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Как же он смог пройти игру? Хитрость, предметы и геймдизайн, который можно сломать. Магические вещи и их встроенные заклинания стали единственным способом атаки, а физика Baldur’s Gate 3 позволила выкидывать врагов с обрывов, превращая бой в смертельную игру в догонялки.

И самое удивительное - это сработало. Чисто технически, без класса и расы можно пройти игру, если достаточно хорошо знаешь её механику. Сам Bouch признался, что челлендж оказался даже проще, чем он думал, особенно по сравнению с его предыдущей попыткой заменить всех врагов в игре на копии босса Лика Миркула.

Ранее актриса озвучки Лаэзель рассказывала, что она пробовалась на роль всех основных персонажей и могла сыграть даже Астариона.

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