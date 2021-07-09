Обновленная версия последней игры Хидео Кодзимы выйдет 24 сентября.

В ночь на 9 июля Sony провела онлайн-презентацию State of Play, на которой раскрыла подробности режиссерской версии Death Stranding. Она выйдет 24 сентября на PS4 и PS5. Владельцы игры смогут обновиться до этой версии за $10.

Что добавили в Death Stranding Director's Cut

Игру улучшили для PS5, добавив ускоренные загрузки, поддержку HDR и ультрашироких мониторов, 3D-звук, поддержку функций контроллера DualSense и два графических режима: "Качество" с картинкой в нативных 4К и "Производительность" с 60 FPS.

Новые задания, расширенная сюжетная линия и новые локации.

Новое оружие, такие как турели, транспортные средства и оборудование, среди которого улучшенный экзоскелет, робот-помощник и многое другое.

Гоночный режим Fragile Circuit с массой разнообразных трасс.

Весь контент по Half-Life и Cyberpunk 2077, представленный в Death Stranding на ПК, добавят в режиссерскую версию для консолей.

В Death Stranding Director's Cut также обещают добавить улучшенный интерфейс и новые онлайн-функции. Разработчики предупреждают, что часть нового контента нужно будет найти и разблокировать.

Пользователи при этом смогут перенести весь свой прогресс из обычной в режиссерскую версию.

Трейлер Death Stranding Director's Cut

Напомним, что на State of Play также показали геймплей предстоящего шутера Deathloop от создателей Dishonored и Prey, анонсировали кооперативный шутер Arcadegeddon, вторую часть VR-игры Moss о приключениях мишонка Квилла, экшен F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch, фентезийную королевскую битву Hunter's Arena: Legends и многое другое. Помимо этого, на трансляции сообщили о переносе релиза Sifu. Новую игру от разработчиков Absolver отложили до 2022 года.

Трансляция State of Play

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Автор: Сергей Коршунов