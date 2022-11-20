Покупатель пока не нашелся.

Пользователь под псевдонимом Luksusbums решил хорошенько заработать с помощью GS:GO. Он выставил на продажу облик для оружия из популярного шутера за $400 тысяч.

Об этом игрок сообщил на своем личном аккаунте в Twitter, чем удивил многих читателей. Колоссальная стоимость скина объясняется его редкостью. Luksusbums продает 661 ST MW 4xTT holo для АК-47, а $400 тысяч — это лишь стартовая цена. Облик включает четыре наклейки Titan Holo, каждая из которых в среднем стоит $60 тысяч. Отсюда и огромная общая цена скина.

Пользователь принял решение совершить сделку, когда получил другой редкий облик — Wild Lotus 4xR. После этого Luksusbums перестал использовать 661 ST MW 4xTT holo и решил его продать. Однако в Counter-Strike: Global Offensive нельзя напрямую реализовать скин и получить за это деньги. Для совершения сделки нужно воспользоваться сторонней площадкой, что и сделал владелец облика. Правда, Luksusbums все равно столкнулся со сложностями. На площадке нельзя было выбрать $400 тысяч в качестве стартовой цены, так как сумма слишком большая. Желающих купить 661 ST MW пока нет, однако облики из GS:GO уже неоднократно продавали за баснословные деньги.

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Предыдущие рекордные продажи скинов из Counter-Strike: Global Offensive

Сейчас лидерство принадлежит анонимному коллекционеру. В середине января 2021 года он приобрел облик Case Hardened для АК-47 с четырьмя наклейками команды Titan Esports за $150 тысяч.

До этого рекордсменом был игрок из Китая, имя которого тоже не раскрывается. Он купил StatTrak Вой в июле 2020 года примерно за $100 тысяч.

Если Luksusbums удастся завершить сделку, то это будет новый рекорд, причем со значительным отрывом от предыдущих продаж.

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