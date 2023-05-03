А еще в ролике присутствуют зрелищные навыки персонажей.

Blizzard Entertainment решила напомнить об открытом бета-тестировании Diablo IV, которое пройдет с 12 по 14 мая. Компания выпустила новый трейлер игры, посвященный большим баталиям на сервере.

Пользователи вольны объединяться в группы для убийства мировых боссов. Один из них — это Ашава, который был доступен и во время предыдущего тестирования. Чтобы убить его, необходимо слаженно действовать в команде. Как показал стример wudijo, в одиночку босса тоже можно одолеть, но для этого нужно обладать высоким уровнем навыков

Кроме Ашавы, в ролике показаны бои с другими главгадами, например, гигантом с большим посохом. А остальные кадры видео посвящены персонажам и их умениям. Разработчики продемонстрировали несколько зрелищных способностей. Пользователи могут увидеть, как друид превратился в медведя и разбросал врагов вокруг себя, а волшебница призвала огромную светящуюся змею.

Кратко о Diablo IV

Это продолжение знаковой серии экшен-RPG от Blizzard Entertainment. Сюжет в игре посвящен борьбе с Лилит, прародительницей человечества и дочерью Мефисто. Она обрела свободу и собирается поработить весь Санктуарий.

Diablo IV отметится открытым миром, который включает более 150 подземелий, случайные события и множество квестов. Для путешествий по локациям можно использовать ездовых животных.

Прокачка персонажа и добыча как можно лучшей экипировки — это главные цели в Diablo IV, как и в предыдущих частях.

В игре реализован мультиплеер и кооператив — как сетевой, так и за одним экраном.

Diablo IV выйдет 6 июня 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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