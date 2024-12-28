Последние несколько лет у компании выдались сложными.

У Xbox ещё есть шанс на светлое будущее, даже несмотря на предыдущие года, которые для компании выдались сложными.

По крайней мере так считает аналитик Circana Мэт Пискаттела. В интервью Games Radar он рассказал, что на графике продаж игр на Playstation можно увидеть немало проектов Xbox. Аналитик считает, что Microsoft нужно продолжать увеличивать своё присутствие на других платформах, это и есть их ключ к успеху: "Они смотрят в будущее, и одна из ключевых инициатив, о которой они говорили, - это расширение охвата бренда Xbox далеко за пределы консоли Xbox, и сейчас они активно работают над этим."

Одним из проявлений такого подхода эксперт считает смену стратегии по Xbox Game Pass. Раньше Microsoft вкладывала все силы и деньги в сервис. Это хоть и очень хорошо работало на бренд, но плохо сочеталось с вышеописанной моделью. Сейчас компания нашла более сбалансированный подход, при котором подписка помогает увеличить продажи и на других платформах.

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Также Пискаттела отметил, что несмотря на снижение продаж консолей, что признавала и сама Xbox, в финансовом плане у компании всё в порядке, а будущее приставки выглядит многообещающим:

"Если посмотреть на их результаты в финансовых отчетах, то становится ясно, что дела идут довольно хорошо, даже несмотря на то, что продажи консолей у них отстают. Глядя на это с такой точки зрения, будущее выглядит вполне светлым, хотя, конечно, последние пару лет были непростыми."

Ранее мы рассказывали, что в сеть попал огромный архив с ранними наработками серии Halo. Многие файлы датируются ещё 1999 годом, когда только разрабатывалась первая часть.

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