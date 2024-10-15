В украинский прокат фильм выйдет 9 января 2025 года.

Кинокомпания New Line Cinema представила тизер напряженного триллера "Компаньон" (Companion), продюсерами которого выступили создатели нашумевшего хоррора "Варвар" 2022 года Зак Креггер, Рой Ли, Рафаэль Маргулес и Дж.Д. Лифшиц.

О сюжете фильма рассказывают немного, но по первому трейлеру можно предположить, что в центре сюжета будут больные отношения двух молодых людей с весьма извращенными вкусами, которые внезапно находят друг друга.

Главные роли в "Компаньоне" исполнили Софи Тэтчер ("Бугимен", "Еретик", сериал "Шершни") и Джек Куэйд ("Крик 5", "Оппенгеймер", сериал "Пацаны").

Также в фильме задействованы Лукас Гейдж ("Улыбайся 2", сериалы "Белый лотос", "Фарго", "Мертвые парни-детективы"), Меган Сури ("Я никогда не...", "Заклятие. Царство тьмы"), Харви Гильен ("Синий Жук", сериал "Чем мы занимаемся в тени") и Руперт Френд ("Хитмен", "Астероид-Сити", сериал "Родина").

Автором сценария и режиссером выступил Дрю Хэнкок ("Мой мертвый бывший", "Пригород"), а оператором-постановщиком – Элай Борн ("Бугимен", "Восставший из ада"). Художником-постановщиком стал Скотт Кузио ("Дурные деньги", трилогия "Улица страха"), а художником по костюмам – Ванесса Портер ("Токсичный мститель", сериал "Архив 81").

В украинский прокат фильм выйдет 9 января 2025 года, сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Kinomania Film Distribution.

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