Серия Resident Evil возвращается на большие экраны, и на этот раз за проект отвечает Зак Креггер, сценарист и режиссёр нашумевшего хоррора "Варвар".
Как сообщает The Hollywood Reporter, участие Креггера вызвало настоящую битву между крупными студиями, включая Netflix и Warner Bros., за права на дистрибуцию нового фильма. После успеха "Варвара", бывший комик Креггер стал одной из самых востребованных фигур в хоррор-индустрии, сумев перейти от комедии к ужасам с впечатляющими результатами.
Продюсированием фильма займутся Constantin Film, которые стоят за всеми предыдущими фильмами Resident Evil, включая "Обитель зла: Раккун-Сити" 2021 года, и Playstation Productions.
Самое интересное - новый фильм обещает вернуться к корням серии. По словам THR, Креггер планирует сделать проект более мрачным, сосредоточившись на атмосфере ужаса, а не на боевике. Это будет полное переосмысление, максимально близкое к оригинальным играм.
Все предыдущие фильмы франшизы с 2002 года делали упор на экшен, что, по мнению многих фанатов, отходило от духа первых игр. Новый фильм, похоже, будет исправлять этот курс, делая акцент на страшной и напряжённой атмосфере, которая сделала Resident Evil культовой серией.
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