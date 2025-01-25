Срежиссирует картину Зак Креггер, снявший "Варвара" 2022 года.

Серия Resident Evil возвращается на большие экраны, и на этот раз за проект отвечает Зак Креггер, сценарист и режиссёр нашумевшего хоррора "Варвар".

Как сообщает The Hollywood Reporter, участие Креггера вызвало настоящую битву между крупными студиями, включая Netflix и Warner Bros., за права на дистрибуцию нового фильма. После успеха "Варвара", бывший комик Креггер стал одной из самых востребованных фигур в хоррор-индустрии, сумев перейти от комедии к ужасам с впечатляющими результатами.

Продюсированием фильма займутся Constantin Film, которые стоят за всеми предыдущими фильмами Resident Evil, включая "Обитель зла: Раккун-Сити" 2021 года, и Playstation Productions.

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Самое интересное - новый фильм обещает вернуться к корням серии. По словам THR, Креггер планирует сделать проект более мрачным, сосредоточившись на атмосфере ужаса, а не на боевике. Это будет полное переосмысление, максимально близкое к оригинальным играм.

Все предыдущие фильмы франшизы с 2002 года делали упор на экшен, что, по мнению многих фанатов, отходило от духа первых игр. Новый фильм, похоже, будет исправлять этот курс, делая акцент на страшной и напряжённой атмосфере, которая сделала Resident Evil культовой серией.

Ранее мы рассказывали, что режиссёр оригинальных "Обителей зла" Пол У. С. Андерсон снимет экранизацию ещё одной классической игровой серии про зомби.

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