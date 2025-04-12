У опытных игроков для завершения La Quimera хватит около 5 часов.

Reburn, новая украинская студия, основанная выходцами из 4A Games, поделилась свежими подробностями о дебютной игре - научно-фантастическом шутере с кооперативом La Quimera.

Команда дала интервью Wccftech, где рассказала, что прохождение La Quimera рассчитано примерно на пять часов, если, конечно, вы не из тех, кто обходит каждый уголок.

Локации будут линейными, но с опциональными зонами, где спрятан дополнительный контент. Главный акцент сделан на сюжет: разработчики старались не столько удивлять масштабами, сколько построить внятный и живой мир. Позже его планируют дополнить отдельным сайтом с расширенным лором.

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Действие развернётся в 2064 году в футуристическом городе-государстве где-то в Латинской Америке. Играть можно будет как в одиночку, так и в команде, причём матчмейкинг позволит объединяться с друзьями или случайными напарниками.

Баланс подстроится под состав отряда: меняется количество врагов, урон и даже темп боёв. При этом каждый игрок сможет выбрать собственный уровень сложности, прямо в одной сессии.

Релиз La Quimera запланирован на 25 апреля. Игра будет доступна на ПК в Steam.

Недавно Reburn показала геймплейный трейлер La Quimera и анонсировала закрытый бета-тест проекта.

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