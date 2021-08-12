В отсутствии разнообразия разработчиков обвинил журналист Bloomberg Джейсон Шрайер.

Вчера выходцы из Typhoon Studios, Ubisoft, Electronic Arts и WB Games объявили о создании новой студии под названием Raccoon Logic.

Новоиспеченная компания обосновалась в Монреале, получила первоначальные инвестиции, а также вернула себе права на приключенческую игру Journey to the Savage Planet, над которой большая часть команды трудилась еще в составе Typhoon Studios.

В честь радостного события команда сделала групповое фото, и опубликовала его в сети. Именно оно стало причиной скандала. На снимок отреагировал журналист Bloomberg Джейсон Шрайер, известный своими расследованиями о кранчах, дискриминациях и домогательствах в игровой индустрии. Ему не понравилось, что студия состоит в основном из белых мужчин, и что там не нашлось место женщинам.

"Довольно дико, что в 2021 году новая игровая студия по-прежнему выглядет так", – написал журналист в Твиттере.

Шрайер вспомнил, как одно время вел подкаст, где ведущими были два парня. Журналист отметил, что подкаст был хорошим, но он стал еще лучше, когда они пригласили третьего ведущего – женщину.

"Участие людей с разными взглядами улучшает ваш продукт", – резюмировал сотрудник Bloomberg.

Однако тут же Шрайер пригрозил всем, кто попытается поделиться своим взглядом на ситуацию.

"Любого, кто ответит мне: "значение имеет только качество игры", я заблокирую", – заявил журналист.

Под постом Шрайера развернулась дискуссия, к которой присоединился и Алекс Хатчинсон, творческий директор новоиспеченной Raccoon Logic, успевший ранее поработать над Assassin's Creed 3, Spore и Far Cry 4.

Сначала Хатчинсон несерьезно отнесся к ситуации.

"Ты знаешь, что действительно открыл новую студию, если Джейсон Шрайер уже начал троллить", – написал творческий директор.

Но в сети люди набросились на разработчика с обвинениями. У комментаторов вызвал беспокойство тот факт, что ни один из сотрудников Raccoon Logic якобы не посчитал своих темнокожих коллег-мужчин подходящими для новой компании. Дошло до фраз "доминирование белых мужчин заложено в ДНК компании". В Сети считают, что подобные "отцы-основатели" студий в результате успеха будут стоять выше в иерархии, чем прибывшие после сотрудники, неважно какого полу или цвета кожи.

В результате Хатчинсон сказал, что не считает Твиттер подходящим местом для этой дискуссии. Он заметил, что если бы Шрайер действительно хотел обсудить эту проблему, то он мог бы сначала написать ему и поговорить, а не разбрасываться обвинениями в Твиттере. В итоге разработчик сам написал журналисту. Джейсон Шрайер ответил, что с радостью послушает мысли Хатчинсона на тему разнообразия, и насколько оно может быть важным для игровой студии.

Автор: Сергей Коршунов