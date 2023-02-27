О свежем показе игры должны сообщить уже на этой неделе.

Первая и единственная демонстрация Starfield, новой экшен-RPG от создателей The Elder Scrolls V: Skyrim, прошла в 2022 году на летнем шоу Xbox и Bethesda. С тех пор игру успели перенести, а разработчики почти не делились деталями. Однако скоро молчание прервется, если верить инсайдерам.

В подкасте Xbox Two ведущий Рэнд Аль Тор и редактор издания Windows Central Джез Корден рассказали, что Bethesda Game Studios объявит о новом показе Starfield на этой неделе. Как сообщили их источники, демонстрация должна состояться "в ближайшее время".

Аналогичной информацией поделился главный редактор издания Videogames Chronicle Энди Робинсон. Он написал на личном аккаунте в Twitter: "Я слышал, что анонс показа Starfield не за горами". Что именно планирует продемонстрировать Bethesda, неизвестно. Но с большой вероятностью можно рассчитывать на геймплейный отрывок и объявление новой даты релиза.

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Starfield — основные подробности

События игры разворачиваются в XXIV веке. Пользователи в роли членов организации "Созвездие" будут искать сведения об артефактах, в которых скрыты тайны вселенной.

Геймплей Starfield включает перестрелки, прокачку, сбор ресурсов, создание предметов и выполнение заданий. Важной частью также будет исследование космоса. Пользователи смогут посетить более десяти тысяч планет и сражаться с врагами на просторах вселенной.

В проекте реализовали построение баз и создание собственного судна из разнообразных элементов.

Starfield выйдет на ПК, Xbox Series X и Series S в 2023 году.

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