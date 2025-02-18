Ранее журналист Джейсон Шрайер сообщал, что Rocksteady начала работу над новой игрой по Бэтмену.

Разработчики серии Batman Arkham компания Rocksteady Studios объявила, что ищет геймдиректора для будущего проекта.

Среди требований к будущему геймдиректору указан опыт работы над экшенами от третьего лица с ближним боем и открытым миром с возможностью быстрых перемещений.

Конечно, название Batman Arkham там не звучит, но как раз недавно журналист и известный инсайдер Джейсон Шрайер сообщал, что Rocksteady работает над одиночной игрой про Бэтмена, правда до её выхода ещё много лет.

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Сам факт того, что студия ищет геймдиректора, по сути, самого важного разработчика для проекта, указывает, что игра на ещё очень ранних этапах создания.

Ранее мы рассказывали, что разработчики Wolfenstein и недавней Inidana Jones and The Great Circle из Machine Games тоже опубликовали свежие вакансии, чтобы делать "очень крутые вещи". Компания ищет дизайнеров, программистов и аниматоров.

Также недавно Avalanche Software, которая делала Hogwarts Legacy, поделилась игровой статистикой игроков в честь второй годовщины игры. Так, например, оказалось, что большинство пользователей в качестве своего факультета выбрало Гриффиндор.

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