Джейсон Шрайер поделился инсайдерской информацией о ситуации в Ghost Story Games.

Кен Левин — это создатель и идейный вдохновитель серии BioShock. В 2014 году он покинул Irrational Games, которую впоследствии закрыли, и основал новую студию Ghost Story Games. Он хотел управлять небольшой командой, чтобы создать экспериментальный проект. Руководитель называл игру "сюжетным LEGO" из-за уникального подхода к истории. Кен Левин хотел сделать повествование, меняющееся при каждом прохождении. Благодаря этому все пользователи могли бы пережить уникальное приключение. Замысел звучит интересно, вот только с его реализацией возникли большие проблемы. Согласно расследованию репортера Bloomberg Джейсона Шрайера, игра Ghost Story Games застряла в производственном аду.

Читайте такжеЖурналисты раздобыли информацию о новой BioShock – стали известны время и место действия игрыЖурналист пообщался с нынешними и бывшими сотрудниками студии Кена Левина. Все они рассказали о хаосе, который царит в коллективе. Создание проекта Ghost Story Games началось еще в 2014 году, и спустя семь лет разработчики даже не выпустили тизер. В 2016-м у команды был готовый концепт. События игры разворачивались на космической базе, где находились три фракции. NPC могли становиться врагами или соратниками главного героя, в зависимости от действий пользователя. В проекте должны были присутствовать детализированные трехмерные уровни с разным наполнением, а также ветвистая система диалогов. Выбор игрока действительно влиял на дальнейшее развитие истории.

От концепта отказались сразу по нескольким причинам. Главная из них — авторитарный метод управления Кена Левина. Глава отбрасывал все наработки, которые чем-то ему не понравились. Руководитель мог отказаться от элементов, создаваемых месяцами. При этом у проекта отсутствовало четкое видение.

Другие проблемы игры Ghost Story Games

Кену Левину не хватало менеджерских навыков. Глава плохо справлялся с управлением командой, а его переменчивый характер только вредил разработке. Людей, которые спорили с руководителем, просто увольняли.

Левин хотел создать экспериментальную игру с большими амбициями силами маленькой команды. Сотрудники Ghost Story просто не понимали, как концепция "сюжетного LEGO" может уживаться с кинематографической графикой.

Из студии ушел один из ее основателей Майк Снайт, а с ним — еще пять разработчиков. Сейчас в команде трудятся 32 человека.

Take-Two дала Левину полную свободу, и тот пользуется этой привилегией. Ранее руководителя всегда подгоняли дедлайны, но теперь он может не спешить. Вот почему директор отказывается от многих месяцев прогресса, достигнутого коллективом Ghost Story.

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