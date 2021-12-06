Пользователей ждет путешествие в Антарктику.

Бывший редактор IGN Колин Мориарти в своем ролике для подписчиков на Patreon поделился инсайдерской информацией о новой части культовой серии BioShock. Позже его данные подтвердил авторитетный игровой портал Video Games Chronicle. Благодаря этому в правдивости утечки можно не сомневаться.

По словам Мориарти, события новой BioShock разворачиваются в 60-х годах XX века. Пользователи отправятся в вымышленный антарктический город Бореалис. Бывший редактор также сообщил, что издательство 2K Games предоставило разработчикам из Cloud Chamber полную творческую свободу и возможности для создания качественной игры.

Все подробности проекта стараются хранить в строгом секрете. Команда понимает, что продолжение BioShock будут обязательно сравнивать с прошлыми частями, и хочет избежать этого до полноценной демонстрации. Cloud Chamber и 2K Games пока никак не прокомментировали свежую утечку.

Что еще известно о новой BioShock

Над проектом трудятся разработчики прошлых частей серии. Среди них есть творческий директор BioShock и BioShock Infinite Скотт Синклер, а также дизайнер первой игры во франшизе Джонатан Пеллинг.

Продолжение создается на движке Unreal Engine. По словам Cloud Chamber, оно отправит пользователей "в новый фантастический мир".

Отец BioShock Кен Левин в разработке следующей части серии не участвует. Он трудится над секретным проектом в собственной студии Ghost Story Games.

Автор: Назар Степорук