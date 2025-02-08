В Playstation Network случился сбой: сервис не работает уже несколько часов

Ошибки начали регистрировать в ночь на 8 февраля.

В ночь на 8 февраля в PlayStation Network произошёл массовый сбой, который затронул пользователей по всему миру. На момент публикации новости в 11:40 по киевскому времени проблемы сохраняются, в частности, и в Украине.

Согласно данным на официальном сайте Sony, неполадки коснулись управления учётными записями, онлайн-функций в играх и работы Playstation Store. Однако покупка цифрового контента в магазине остаётся доступной.

Sony оперативно признала проблему и заверила пользователей, что ведёт работу по её устранению. Однако никаких сроков восстановления полноценной работы сервисов компания не озвучила.

Видео дня

Предыдущий крупный сбой в PSN произошёл в марте 2024 года, и его последствия ощущались на протяжении нескольких часов.

Ранее мы рассказывали, что Playstation отказалась от обязательной привязки Playstation Network к аккаунту Steam для игры в эксклюзивы компании.

Также Spider-Man 2 стартовала в Steam хуже, чем первая часть, получив смешанные отызвы от игроков. Главной проблемой стала техническая сторона порта.

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