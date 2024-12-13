Игрой занимаются разработчики Blasphemous.

На The Game Awards 2024 анонсировали новую часть олдовой хардкорной серии Ninja Gaiden, которая получила подзаголовок Ragebound.

Разработкой занимается The Game Kitchen, известная по серии метроидваний Blasphemous. Создатели подготовили трейлер со стильной анимацией и совсем немного реального геймплея игры.

Релиз Ninja Gaiden Ragebound запланирован на лето 2025 года. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Напомним, что серия Ninja Gaiden была признана одной из самых сложных игр всех времён и народов. По мнению издания Game Rant, игра достойна встать в один список с Dark Souls, Cuphead и Sekiro Shadows Die Twice.

Немного о серии Ninja Gaiden

Серия Ninja Gaiden впервые появилась в 1988 году на аркадных автоматах, а затем получила известность благодаря адаптации для 8-битной консоли NES. Она прославилась своим динамичным экшен-платформером, где игрок управляет опытным ниндзя, сражающимся с множеством противников и преодолевающим сложные препятствия. Стремительные бои, акробатические приёмы и фирменные прыжки по стенам стали визитной карточкой геймплея.

Отдельного упоминания заслуживает высокая сложность игр серии, снискавшая ей репутацию одного из наиболее хардкорных проектов своего времени.

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