Сыграть в Eden Unearthed могут все владельцы шлемов Oculus Quest.

Стриминговый сервис Netflix выпустил свою первую игру – это проект для виртуальной реальности под названием Eden Unearthed. Тайтл создан по мотивам анимационного сериала Eden, и доступен бесплатно в App Lab всем владельцам VR-шлемов Oculus Quest и Oculus Quest 2.

Действия Eden Unearthed разворачиваются в недалеком будущем, где люди вымерли, а планету заселили роботы. Игрок берет на себя роль одного из таких роботов. Здесь можно исследовать мир на мотоцикле (который нужно заправлять яблоками) и соревноваться с другими пользователями.

Стоит отметить, что датой релиза игры в App Lab значится 20 апреля 2021 года. Вероятней всего, тогда билд игры добавили в магазин для закрытого тестирования.

Напомним, что ранее компания Netflix назначила на должность руководителя видеоигрового направления Майка Верду, возглавлявшего ранее мобильное подразделение издательства Electronic Arts, а также курировавшего VR-направление в Facebook.

Стриминговый сервис уже выпускал небольшие игры. Одними из таких были тайтлы по мотивам сериала "Очень странные дела" – Stranger Things: 1984 и Stranger Things 3.

Автор: Сергей Коршунов