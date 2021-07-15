Ежемесячную плату за подписку поднимать на пока не будут.

В мае этого года стриминговая платформа Netflix начала поиск руководителя видеоигрового направления. Сегодня стало известно, что эту должность занял Майк Верду, возглавлявший ранее мобильное подразделение издательства Electronic Arts, а также курировавший VR-направление в Facebook.

Об этом со ссылкой на свои источники в компании сообщает Bloomberg.

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В планах Netflix предлагать пользователям своего онлайн-кинотеатра игры наряду с фильмами и сериалами. Реализовать это намерены в течение следующего года. На данный момент стриминговый сервис не планирует поднимать плату за подписку, в которую войдут и видеоигры. Однако до официального анонса все может измениться.

Напомним, Netflix уже давно заинтересовался игровой индустрией. На стриминговой платформе уже вышло несколько сериалов по мотивам Dota, Dragon’s Dogma, Resident Evil и других игр. Также ранее выходили игры по таким шоу Netflix, как "Бумажный дом" и "Очень странные дела".

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Автор: Сергей Коршунов