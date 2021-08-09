Лента расскажет о молодом Весемире, будущем наставнике Геральта из Ривии.

Стриминговый сервис Netflix презентовал полноценный трейлер анимационного фильма "Ведьмак: Кошмар волка". Премьера ленты, снятой по мотивам книжной саги "Ведьмак" польского писателя Анджея Сапковского, состоится 23 августа.

Об этом компания сообщила в Твиттере.

Трейлер фильма "Ведьмак: Кошмар волка"

"Ведьмак: Кошмар волка" – подробности фильма

Анимационный фильм станет приквелом к основному сериалу. "Кошмар волка" расскажет о молодом ведьмаке Весемире, который впоследствии станет наставником знаменитого Белого волка – Геральта из Ривии.

Весемира в приквеле озвучил актер Тео Джеймс, известный по трилогии "Дивергент".

Другие роли в сериале озвучили: Лара Пулвер (сыграла Ирэн Адлер в сериале "Шерлок" с Бенедиктом Камбербэтчем), Мэри Макдоннелл (обладательница "Оскара" за роль в ленте "Танцующий с волками"), Грэм Мактавиш (снялся в трилогии "Хоббит" Питера Джексона).

Сценаристом аниме-фильма выступила Лорен Хиссрич, шоураннер live action сериала "Ведьмак".

Напомним, что второй сезон сериала "Ведьмак" с Генри Кавиллом ("Человек из стали") в главной роли выйдет 17 декабря.

Автор: Сергей Коршунов