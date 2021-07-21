Премьера ленты состоится 23 августа.

Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер грядущего анимационного фильма "Ведьмак: Кошмар волка". Лента расскажет о молодом Весемире – наставнике Геральта из Ривии, главного героя серии романов польского писателя Анджея Сапковского.

Премьера картины состоится 23 августа.

Тизер "Ведьмак: Кошмар волка"

Весемира в анимационной ленте озвучил актер Тео Джеймс, известный по трилогии "Дивергент", сообщает Netflix в Твиттере.

Другие роли в сериале озвучили:

Лара Пулвер, известная по образу Ирэн Адлер в британском сериале "Шерлок" с Бенедиктом Камбербэтчем;

Мэри Макдоннелл, получившая номинацию на "Оскар" за роль в ленте "Танцующий с волками";

Грэм Мактавиш, сыгравший в трилогии "Хоббит" режиссера Питера Джексона.

Действия фильма развернутся задолго до событий сериала "Ведьмак", в котором главную роль играет Генри Кавилл. Напомним, что второй сезон этого шоу выйдет 17 декабря. В нем Геральт и Цири попадут в Каэр Морхен. Тут будет проходить обучение юной ведьмачки.

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Автор: Сергей Коршунов