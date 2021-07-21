Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер грядущего анимационного фильма "Ведьмак: Кошмар волка". Лента расскажет о молодом Весемире – наставнике Геральта из Ривии, главного героя серии романов польского писателя Анджея Сапковского.
Премьера картины состоится 23 августа.
Тизер "Ведьмак: Кошмар волка"
Весемира в анимационной ленте озвучил актер Тео Джеймс, известный по трилогии "Дивергент", сообщает Netflix в Твиттере.
Другие роли в сериале озвучили:
- Лара Пулвер, известная по образу Ирэн Адлер в британском сериале "Шерлок" с Бенедиктом Камбербэтчем;
- Мэри Макдоннелл, получившая номинацию на "Оскар" за роль в ленте "Танцующий с волками";
- Грэм Мактавиш, сыгравший в трилогии "Хоббит" режиссера Питера Джексона.
Действия фильма развернутся задолго до событий сериала "Ведьмак", в котором главную роль играет Генри Кавилл. Напомним, что второй сезон этого шоу выйдет 17 декабря. В нем Геральт и Цири попадут в Каэр Морхен. Тут будет проходить обучение юной ведьмачки.