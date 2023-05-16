Студия DICE продолжает совершенствовать Battlefield 2042, но вместе с этим отказывается реализовывать отдельные функции. Сюда относятся исключение игрока из отряда и возможность его заблокировать. По мнению компании, это "не способствует здоровому поведению".
Как сообщило издание Mp1st, соответствующий комментарий дал менеджер по связям с сообществом Battlefield Том Стретфорд. Он написал: "Я знаю, что это уже обсуждалось. Но, чтобы подтвердить, опции "исключение/блокировка" не будет. Вместо этого существует система резервирования, которая позволяет друзьям присоединиться к вашему отряду на короткий период, если вы его создадите, чтобы вы могли играть вместе".
Затем Стредфорд продолжил: "Я понимаю, что некоторые хотят "исключение/блокировку", но для Battlefield 2042, мы считаем, что это не способствует здоровому поведению, если вы просто выгоняете или блокируете людей из своего отряда вместо того, чтобы [пытаться] помочь друг другу. В случаях, когда люди просто не хотят сотрудничать, вы можете воспользоваться системой бронирования, чтобы создать новый отряд".
Судя по сообщению Стредфорда, DICE может реализовать функции исключения игрока из отряда и блокировку в будущем. Однако пока что студия не планирует идти этим путем. В результате пользователи могут ощущать дискомфорт, например, когда к группе друзей присоединился случайный человек, не желающий сотрудничать. Тогда придется создавать новый отряд и переходить в него, ведь иначе избавиться от неприятного соратника не получится.
Подробнее о Battlefield 2042
- В игре нет сюжетной кампании — только мультиплеер с тремя составляющими. Главными особенностями шутера позиционировались бои с участием 128 человек, огромные карты и природные бедствия.
- Проект раскритиковали за многие геймплейные элементы. Например, замену традиционных классов на отдельных специалистов, локации с кучей пустых пространств и слабое влияние катаклизмов на сражения.
- На старте игра изобиловала техническими проблемами. Некоторые из них, включая неправильную регистрацию попаданий, сильно мешали развлекаться.
- Battlefield 2042 стала самой низко оцененной частью серии. На Metacritic она получила от 64 до 69 баллов в зависимости от платформы.