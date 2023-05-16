DICE не исключает появление этих функций в будущем.

Студия DICE продолжает совершенствовать Battlefield 2042, но вместе с этим отказывается реализовывать отдельные функции. Сюда относятся исключение игрока из отряда и возможность его заблокировать. По мнению компании, это "не способствует здоровому поведению".

Как сообщило издание Mp1st, соответствующий комментарий дал менеджер по связям с сообществом Battlefield Том Стретфорд. Он написал: "Я знаю, что это уже обсуждалось. Но, чтобы подтвердить, опции "исключение/блокировка" не будет. Вместо этого существует система резервирования, которая позволяет друзьям присоединиться к вашему отряду на короткий период, если вы его создадите, чтобы вы могли играть вместе".

Затем Стредфорд продолжил: "Я понимаю, что некоторые хотят "исключение/блокировку", но для Battlefield 2042, мы считаем, что это не способствует здоровому поведению, если вы просто выгоняете или блокируете людей из своего отряда вместо того, чтобы [пытаться] помочь друг другу. В случаях, когда люди просто не хотят сотрудничать, вы можете воспользоваться системой бронирования, чтобы создать новый отряд".

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Судя по сообщению Стредфорда, DICE может реализовать функции исключения игрока из отряда и блокировку в будущем. Однако пока что студия не планирует идти этим путем. В результате пользователи могут ощущать дискомфорт, например, когда к группе друзей присоединился случайный человек, не желающий сотрудничать. Тогда придется создавать новый отряд и переходить в него, ведь иначе избавиться от неприятного соратника не получится.

Подробнее о Battlefield 2042

В игре нет сюжетной кампании — только мультиплеер с тремя составляющими. Главными особенностями шутера позиционировались бои с участием 128 человек, огромные карты и природные бедствия.

Проект раскритиковали за многие геймплейные элементы. Например, замену традиционных классов на отдельных специалистов, локации с кучей пустых пространств и слабое влияние катаклизмов на сражения.

На старте игра изобиловала техническими проблемами. Некоторые из них, включая неправильную регистрацию попаданий, сильно мешали развлекаться.

Battlefield 2042 стала самой низко оцененной частью серии. На Metacritic она получила от 64 до 69 баллов в зависимости от платформы.

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