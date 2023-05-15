Создатели серии пожаловались на нападки на них со стороны пользователей.

На релизе разработчиков Battlefield 2042 из студии DICE активно критиковали за плохое состояние игры и множество неудачных концептуальных решений. А недавно выяснилось, что создатели до сих пор сталкиваются с нападками пользователей.

Об этом заявили представители издательства Electronic Arts и трех ее внутренних студий, отвечающих за развитие Battlefield — DICE, Ripple Effect и Ridgeline Games. Они опубликовали совместное обращение к сообществу игроков.

"В последнее время мы стали свидетелями участившихся случаев преследования членов нашей команды разработчиков. Во всех наших студиях [развития] Battlefield мы открыты для конструктивных отзывов и критики в адрес наших игр. Но чтобы поддерживать здоровый и открытый диалог с нашим сообществом, мы будем защищать наши команды и людей от токсичности и преследования. Мы считаем, что этому нет места ни в нашей игре, ни в сообществе Battlefield", — сказано в сообщении разработчиков.

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В тексте также упоминается пользовательское соглашение ЕА и руководство для сообщества Battlefield. Electronic Arts и три студии пообещали защищать своих сотрудников, согласно принципам, которые прописаны в этих документах.

Что известно о будущем серии Battlefield

Развитие франшизы после провала Battlefield 2042 возглавил Винс Зампелла — создатель Call of Duty, лучших частей Medal of Honor и директор Respawn Entertainment.

Ripple Effect работает над "совершенно новым опытом Battlefield, который будет дополнять и развивать основы серии".

Ridgeline Games отвечает за сюжетные части франшизы. Сейчас она трудится над "повествовательной кампанией, действие которой происходит во вселенной Battlefield".

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