О каких именно франшизах идет речь, пока неизвестно.

Sony не отказывается от планов по экспансии мобильного сегмента игровой индустрии. Несколько внутренних студий японской компании уже трудятся над проектами для iOS и Android, которые станут частью известных серий.

Об этом узнало издание GameRant из недавней презентации генерального директора Sony Interactive Entertainment Джима Райана для инвесторов. Согласно документу, японская компания выработала стратегию освоения мобильного рынка и выпуска в этом сегменте игр по своим популярным франшизам. По словам руководителя, "несколько внутренних студий [работают] над мобильными проектами". При этом конкретно была упомянута только Savage Game Studios, которую Sony приобрела в августе 2022 года. Платформодержатель также готов к партнерствам и покупкам в указанном сегменте.

В презентации присутствовала диаграмма с портфолио PlayStation. Мобильные игры в ней занимают 5% по состоянию на 2023 год. До 2025-го Sony стремится увеличить этот показатель до 10%. Но если сравнить с финансовым отчетом, который компания опубликовала во время покупки Savage Game Studios, то видны изменения. После поглощения Sony считала, что сможет увеличить количество мобильных проектов в своем портфолио до 20% к 2025 году. А сейчас прогноз снизился в два раза.

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Новая стратегия Sony

Японская компания делает основной акцент на играх-сервисах. К 2025 году на их создание будут выделять 60% всего бюджета. А одиночным сюжетным проектам достанется только 40% от общих средств.

Еще одно важное направление для Sony — порты на ПК, которые приносят стабильную дополнительную прибыль. До конца марта 2025 года компания собирается выпустить на персональных компьютерах половину из своего каталога эксклюзивов для PlayStation.

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