Это странное взаимодействие, которое ранее не встречалось в игре.

Grand Theft Auto Online известна своей реалистичностью и проработкой разнообразных мелочей. Из-за большого количества игровых систем в проекте могут происходить странные ситуации. Одну из них недавно снял на видео посетитель форума Reddit под псевдонимом bumbum_69.

В ролике ниже показывается, как энтузиаст вышел из автомобиля на дорогу после завершенного задания. Через несколько секунд мимо него проехала машина. Из-под ее переднего колеса почему-то вырывалось пламя. Вероятнее всего, именно он подожгло неигрового персонажа, который оказался на дороге. Увы, этот момент остался за кадром, так как bumbum_69 не поворачивал камеру направо.

Далее из автомобиля вышел водитель. Он начал ругаться на горящего NPC и даже попытался ударить пострадавшего. Однако это была ошибка: после взаимодействия пламя перекинулось и на второго персонажа. Ситуация выглядит, как какой-то сбой, но все равно получилась забавной и уникальной.

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Подробнее о Grand Theft Auto Online

Это многопользовательский режим для Grand Theft Auto V. Он представляет собой песочницу с множеством активностей. Игроки вольны выполнять миссии, организовывать ограбления, участвовать в гонках и так далее.

Именно благодаря GTA Online пятая часть серии продолжает прекрасно продаваться. Этим летом тираж GTA V достиг почти 170 миллионов копий, и это явно не предел.

В марте 2022 года вышли версии Grand Theft Auto V для PlayStation 5, Xbox Series X и Series S. Они помогли повысить результаты продаж.

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