Игра заглянет и на ПК с Xbox.

Вокруг ремейка Metal Gear Solid 3: Snake Eater витает столько слухов и утечек, что анонс игры остается лишь вопросом времени. А недавно появилась информация насчет платформ, на которых появится проект.

Сведения поступили от инсайдера Тома Хендерсона, который уже неоднократно подтверждал надежность своих источников. Он написал на своем сайте Insider Gaming, что ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X, Series S и ПК. Ранее игру заочно считали эксклюзивом PS5.

Хендерсон не исключает партнерство между Sony и Konami. Например, игру могут продвигать с помощью презентаций PlayStation. Или же в проекте будет эксклюзивный контент, доступный только на PS5. Однако сведениями на этот счет источники инсайдера не поделились.

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Ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater: что известно

Игру все еще официально не анонсировали, однако все ждут показа на ближайшей презентации PlayStation Showcase 24 мая.

Впервые слухи о существовании проекта подтвердил портал Video Games Chronicle в октябре 2021 года. Тогда журналисты со ссылкой на собственные источники рассказали о разработке игры. Затем доказательство слов репортеров нашли в профиле сотрудника сингапурской студии Virtuos на LinkedIn.

А накануне анонса PlayStation Showcase главный редактор Video Games Chronicle Энди Робинсон заявил, что на презентации покажут игры от Konami. С большой долей вероятности ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater входит в это число.

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