По слухам, переизданием Metal Gear Solid 3: Snake Eater занимается китайская студия, а игру по Silent Hill отдали на аутсорс "известному японскому разработчику".

Японское издательство Konami приняло решение возродить свои самые известные франшизы, среди которых Metal Gear, Castlevania и серия хорроров Silent Hill.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает портал Video Games Chronicle.

По данным инсайдеров, компания готовит "переосмысление" серии Castlevania. Ее производством занята сама Konami и другие японские студии.

Следующим проектом станут ремастеры оригинальных частей Metal Gear Solid для современных консолей.

По данным сразу нескольких источников, Konami готовит ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Ее разрабатывает неназванная студия из Китая.

В производстве находятся сразу несколько игр по франшизе Silent Hill. Их созданием занимаются разные студии. Одна из них, согласно ранним слухам – это Bloober Team, создавшая хоррор The Medium. А вторая же игра по Silent Hill отдана на аутсорс "известному японскому разработчику".

В VGC утверждают, что после провала Metal Gear Survive и Contra: Rogue Corps компания Konami сменила стратегию развития и стала охотнее отдавать на аутсорс свои ключевые франшизы. Хотя ранее, к примеру издатель отклонил идею по созданию Silent Hill от студии Supermassive Games, известной по играм Until Dawn и The Dark Pictures Anthology.

Напомним, ранее появлялись слухи о том, что игра Abandoned от малоизвестной студии Blue Box на самом деле является новой частью Silent Hill. Подробней об этой теории можно прочитать в нашем материале.

Автор: Сергей Коршунов