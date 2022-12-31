В списке хватает неожиданных проектов.

Год близится к концу, поэтому ведущие издания делятся своими рейтингами лучших игр. Недавно эксперты из Digital Foundry опубликовали свой список проектов, которые выделились благодаря превосходной графике. А сейчас свой ТОП опубликовал портал Bloomberg, и в нем хватает неожиданностей.

Сотрудники издания не стали распределять игры по местам. Они просто опубликовали десятку наиболее достойных, по их мнению, проектов. В ней нашлось место для известных блокбастеров. К таковым относятся Elden Ring и God of War Ragnarök, которые сражались за первенство в большинстве рейтингов.

Из известных игр в ТОП также попала The Quarry. Это интерактивное кино о злоключениях подростков в летнем лагере. А вот дальше идут небольшие проекты и инди-творения. Здесь из более-менее известного можно отметить квест Return to Monkey Island, стратегию Triangle Strategy и ремейк Live A Live. Остальные творения из рейтинга не факт что известны даже прожженным геймерам.

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Лучшие игры 2022 года, по версии Bloomberg

Elden Ring;

God of War Ragnarök;

The Case of the Golden Idol;

Tactics Ogre Reborn;

Triangle Strategy;

Return to Monkey Island;

The Legend of Heroes: Trails from Zero;

The Quarry;

Live A Live;

Chained Echoes.

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