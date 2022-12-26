На первом месте вполне заслуженно оказалась Horizon Forbidden West.

Digital Foundry — это группа специалистов, которые изучают и оценивают игры по части технического исполнения. Они проводят детальный анализ и рассказывают, какие аспекты выполнены хорошо, а где возникли проблемы. Именно упомянутые эксперты считаются одними из самых опытных в своей нише. И недавно специалисты опубликовали аргументированный рейтинг игр 2022 года с самой лучшей графикой.

На первой позиции оказалась Horizon Forbidden West, причем вполне справедливо. УНИАН в своем обзоре тоже отмечал невероятную детализацию и качество проработки всех визуальных аспектов в игре Guerrilla Games.

Условное "серебро" досталось The Callisto Protocol — хоррору, в котором бесспорным оказалось лишь качество графики. А замыкает первую тройку Portal RTX — переиздание культовой головоломки с поддержкой технологии трассировки лучей.

Что касается остальных позиций, то среди них хватает ААА-игр, причем некоторые победители оказались весьма неожиданными. Например, на четвертом месте расположился зомби-экшен Dying Light 2 Stay Human, о котором многие издания забыли при составлении рейтингов с самыми достойными проектами года.

Игры с лучшей графикой 2022 года, по версии Digital Foundry

Horizon Forbidden West;

The Callisto Protocol;

Portal RTX;

Dying Light 2 Stay Human;

Need for Speed Unbound;

Fortnite на Unreal Engine 5.1;

A Plague Tale: Requiem;

Warhammer 40,000: Darktide;

The Last of Us Part I;

Gran Turismo 7.

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