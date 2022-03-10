Днем ранее Sony приостановила поставки в Россию консолей, аксессуаров и игр.

Многие известные компании, которые связаны с индустрией видеоигр, пересматривают свои отношения с рф из-за военной агрессии против Украины.

В частности, легендарная японская компания Nintendo вслед за Sony и Microsoft остановила продажи консолей и игр в России, таким образом перешагнув отметку в 100+ фирм, прекративших финансировать страну-агрессора.

Величайший разработчик видеоигр всех времен приостановил работу своего онлайн магазина и выпуск новых видеоигр в России, сообщив о проблемах с оплатой и нарушением цепочек поставок из-за последних санкций. Компания-производитель Xbox Microsoft Corp. также прекратила продажи новых продуктов и услуг в РФ несколькими днями ранее.

Таким образом все три игровых гиганта консольной индустрии развлечений помахали ручкой российским потребителям. Пора доставать из коробок в подвалах тетрисы и 8-битные приставки.

Напомним, ранее Epic Games объявила о прекращении "коммерческих отношений с Россией", а Steam ограничил для российских пользователей возможность покупать игры и оплачивать услуги.

К слову, российский рынок видеоигр занимает восьмое место в мире по доходу, это составляло 2,7 млрд долларов в 2021 году. 53% россиян регулярно играют в игры на ПК.

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