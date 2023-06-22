Майк Ибарра считает, что у StarCraft огромным потенциал.

У Blizzard Entertainment есть множество культовых франшиз. Сюда относятся как Warcraft и Diablo, которыми студия активно занимается, так и полузабытая StarCraft. Если исключить сезонные патчи для второй части, то серию можно назвать заброшенной. Однако президент Blizzard Майк Ибарра помнит о ней. Руководитель считает StarCraft "одной из лучших интеллектуальных собственностей" в руках своей студии.

Такое заявление глава компании сделал в Twitter. Посетитель под псевдонимом Lirik написал пост, адресованный президенту: "Мы должны поговорить о StarCraft. IP должна выйти за рамки [жанра] RTS. Я люблю SC, но зумеры больше не играют в RTS, а бумеры просто иссякают. Но у вселенной StarCraft безумный потенциал, и она по-прежнему одна из лучших".

Ибарра ответил пользователю следующими словами: "Я согласен, у нее безумный потенциал, и она все еще одна из лучших IP". Важно отметить, что ранее президент Blizzard неоднократно намекал на возрождение StarCraft.

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Серия StarCraft: что известно

Это серия стратегий в режиме реального времени, которая вдохновлена вселенной Warhammer 40000. Геймплей в игре сводится к развитию базы, вербовке войск и уничтожению врага.

Франшиза включает пять проектов. Три из них — это части StarCraft II. Серию любят за эпические истории, атмосферу и киберспортивную составляющую.

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