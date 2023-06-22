Якобы она появляется только после второго прохождения кампании.

Diablo IV — это огромная игра в открытом мире, которая наполнена отсылками и тайнами в соответствии со своими масштабами. Один из секретов свежей экшен-RPG якобы раскрыл пользователь под псевдонимом AnActualSadTaco. Он утверждает, что обнаружил сцену после титров.

На видео ниже демонстрируется перечисление разработчиков и людей, причастных к производству Diablo IV. Когда список завершается, экран на миг становится черным, а затем звучит громкий шум и появляется изображение с красным черепом.

По словам AnActualSadTaco, сцена после титров становится доступна только после второго прохождения сюжетной кампании. Энтузиаст даже решил третий раз добраться до финала, чтобы выяснить, не станет ли ролик длиннее. Однако результат оказался отрицательным: видео с красным черепом появилось без изменений.

Пока сложно представить, какой смысл заложен в сцену после титров. Череп с рогами, загнутыми вверх, напоминает Мефисто — отца Лилит, главного антагониста в Diablo IV. Возможно, он появится в игре вместе с грядущими обновлениями. Но есть еще один вариант – добавление в экшен-RPG Люциона. Это сын Мефисто и брат Лилит, который ранее редко фигурировал в истории Diablo. Blizzard может ввести этого персонажа в игру и направить сюжет в сторону его противостояния с сестрой.

Пока дополнительно никто не подтвердил заявление AnActualSadTaco о сцене после титров в Diablo IV. Так что лучше отнестись к информации с долей скепсиса, ведь пользователь мог просто смонтировать ролик.

Кратко о Diablo IV

Это продолжение знаковой серии экшен-RPG от Blizzard Entertainment. Сюжет в игре посвящен борьбе с Лилит, прародительницей человечества и дочерью Мефисто. Она обрела свободу и собирается поработить весь Санктуарий.

Diablo IV отметилась открытым миром, который включает более 150 подземелий, случайные события и множество квестов. Для путешествий по локациям можно использовать ездовых животных.

Прокачка персонажа и добыча как можно лучшей экипировки — это главные цели в Diablo IV, как и в предыдущих частях.

В игре реализован мультиплеер и кооператив — как сетевой, так и за одним экраном.

Diablo IV вышла 6 июня 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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