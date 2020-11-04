Это очень мало для современных игр.

Сегодня стало известно сколько всего памяти будет доступно пользователям на Xbox Series S – младшей консоли нового поколения от Microsoft. Из 512 ГБ заявленных производителем, будет свободно только 364 ГБ, что очень мало для современных игр.

Об этом сообщил пользователь сайта Reddit из Монреаля (Канада). Предзаказ на Xbox Series S он оформил еще 22 сентября. Консоли поступят в продажу только 10 ноября. Но курьерская служба по ошибке доставила его заказ раньше.

В настройках консоли пользователь посмотрел, сколько доступно памяти.

"В настройках написано: свободно 326,1 ГБ из 364 ГБ (для игр и приложений)", – сообщил владелец Xbox Series S.

Видимо остальные 148 ГБ из 512 ГБ зарезервированы для системы и функции Quick Resume. Эта опция позволяет запустить до 5 игр и быстро переключаться между ними. Другие пользователи Reddit поинтересовались, можно ли отключить Quick Resume, чтобы освободить больше памяти. Однако владелец консоли не смог это сделать.

Xbox Series

Новые консоли от Microsoft поступят в продажу 10 ноября. Старшая и более мощная модель, Xbox Series X, будет стоить $499. А младшая версия, Series S, обойдется в $299.

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Автор: Сергей Коршунов