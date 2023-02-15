Sony выпустила "пробник" для подписчиков PS Plus Premium.

God of War Ragnarök — это признанный хит и один из главных релизов прошлого года. Игра стала рекордсменом по продажам за первую неделю после выхода среди проектов от внутренних студий Sony. Тираж за семь дней составил 5,1 млн копий, а за три месяца – более 11 млн. Чтобы привлечь еще больше внимания к God of War Ragnarök, разработчики выпустили демоверсию экшена. Правда, доступна она не всем.

Как сообщило издание Push Square, пройти "пробник" смогут только подписчики PlayStation Plus Premium из Северной Америки. Однако в ближайшем будущем количество регионов могут увеличить. Демоверсии других эксклюзивов PS4 и PS5, например, Horizon Forbidden West, доступны во всем мире.

"Пробник" God of War Ragnarök ограничен тремя часами геймплея. За это время пользователи смогут освоиться в проекте, изучить азы боевой системы и увидеть некоторые локации.

Видео дня

Увы, пока что игра продается без скидок и доступна в Украине за 1999 гривен для PS4 и 2299 гривен для PlayStation двух поколений. Есть также цифровое расширенное издание с дополнительным контентом за 2599 гривен.

God of War Ragnarök — основные подробности

Это продолжение God of War 2018 года — мягкого перезапуска серии в антураже скандинавской мифологии.

По сюжету сиквела главный герой Кратос и его повзрослевший сын Атрей должны предотвратить Рагнарёк — гибель богов и всего сущего.

Центральными врагами в God of War Ragnarök стали Фрейя и Тор, а Тюра, судя по всему, сделали союзником протагониста.

В продолжении серии появились новые противники, умения и локации, например, мир Свартальфахейм.

God of War Ragnarök вышла 9 ноября 2022 года на PS5 и PS4.

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