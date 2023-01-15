Для этого необходимо использовать дальнобойную атаку в режиме ярости.

Пользователи продолжают внимательно изучать God of War Ragnarök, одну из главных игр прошлого года, и находить интересные детали. Недавно посетитель форума Reddit под псевдонимом Takenforganite обнаружил легкий способ, как сбивать драконов в небесах.

Энтузиаст опубликовал видео, на котором продемонстрировал свои действия. В God of War Ragnarök нередко встречаются драконы и виверны. Почти все они имеют одинаковый алгоритм атак. На одной из фаз сражения упомянутые противники поднимаются в небо, летают и периодически пикируют, чтобы укусить Кратоса и нанести урон.

Чтобы спустить драконов или виверн на землю, необходимо совершить точный бросок оружием. Однако есть более простой способ, который как раз показал Takenforganite. На видео ниже демонстрируется, как энтузиаст вошел в режим ярости.

Видео дня

Затем он применил дальнобойную атаку, во время которой Кратос достает огромный валун из земли и швыряет в противника. С его помощью легко попасть в любого дракона, ведь прием обладает немаленьким радиусом нанесения урона. Единственная сложность — это необходимость накопить ярость до фазы, когда дракон начинает летать.

God of War Ragnarök — основные подробности

Это продолжение God of War 2018 года — мягкого перезапуска серии в антураже скандинавской мифологии.

По сюжету сиквела главный герой Кратос и его повзрослевший сын Атрей должны предотвратить Рагнарёк — гибель богов и всего сущего.

Центральными врагами в God of War Ragnarök стали Фрейя и Тор, а Тюра, судя по всему, сделали союзником протагониста.

В продолжении серии появились новые противники, умения и локации, например, мир Свартальфахейм.

God of War Ragnarök вышла 9 ноября 2022 года на PS5 и PS4.

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