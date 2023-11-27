Раздача продлится до 6 декабря 2023 года.

Ubisoft устроила бесплатную раздачу Assassin’s Creed Syndicate на ПК. Но есть нюанс: чтобы поиграть в нее, придется установить лаунчер Connect. Впрочем, у многих он наверняка уже есть, учитывая, что разработчики любят время от времени раздавать свои проекты.

Забрать экшен можно в течение 10 дней, до вечера 6 декабря 2023 года. Для получения тайтла, достаточно зайти на страницу раздачи Syndicate на сайте Ubisoft и добавить ее себе в коллекцию.

О чем Assassin's Creed Syndicate

Действие этой части разворачивается во времена промышленной революции в викторианском Лондоне 1868 года. Мы играем за близнецов Иви и Джейкоба Фрай, которые попали в эпицентр войны за власть между Ассасинами и Тамплерами.

Assassin's Creed Syndicate, выпущенная в 2015 году, была фактически последним "традиционным" Assassin's Creed перед тем, как Origins и Odyssey сделали серию более похожей на RPG с прокачкой и уровнями.

Синдикат получил высокие оценки критиков и положительные отзывы от обычных игроков. Портал Kotaku называет ее одной из лучших игр в серии, вспоминая памятные персонажи, классные бои и стелс.

В другой магазине, Epic Games Store, сейчас бесплатно дарят фантастическое приключение Deliver Us Mars. Проект вышел в феврале этого года, но в силу забитости игровыми релизами многие наверняка его пропустили.

А в Steam все еще продолжается осенняя распродажа со скидками на десятки тысяч игр, среди которых новинки Starfield и Lies of P. Вместе с тем Blizzard запустила бесплатную неделю Diablo 4 для пользователей магазина Valve.

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