Забрать фантастическое приключение можно до вечера 30 ноября.

В магазине Epic Games Store не прекращаются еженедельные раздачи игр. На этот раз геймеры могут забрать фантастическое приключение Deliver Us Mars. Проект вышел в феврале этого года, но в силу забитости игровыми релизами многие наверняка его пропустили.

Забрать игрушку можно в течение недели, до вечера 30 ноября. А через неделю магазин порадует пользователей раздачей Jitsu Squad и Mighty Fight Federation.

Подробнее о Deliver Us Mars:

Это продолжение Deliver Us The Moon, выпущенной в 2018 году и получившей множество наград.

По жанру, это атмосферное приключение от третьего лица в жанре научной фантастики. Игроки отправятся с Земли на поверхность Марса, где столкнутся с загадками и суровой атмосферой Красной планеты.

Средний рейтинг игры на Metacritic составляет 69 баллов из 100, а в Steam она получила 73% положительных отзывов.

Напомним, ранее в этом месяце вышла новая игра от создателей "Ведьмака 3" – ее также перевели на украинский язык. Триллер по роману Станислава Лема должен понравиться поклонникам жанра, в частности, фанатам Firewatch.

А меж тем в Steam прямо сейчас проходит осенняя распродажа со скидками на десятки тысяч игр, среди которых новинки Starfield и Lies of P. Вместе с тем Blizzard запустила бесплатную неделю Diablo 4 для пользователей магазина Valve.

Вас также могут заинтересовать новости: