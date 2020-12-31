Компания Epic Games завершает масштабную новогоднюю раздачу игр и дарит пользователям экономический симулятор Jurassic World Evolution. Получить игру бесплатно можно до 7 января в цифровом магазине Epic Games Store.
Трейлер Jurassic World Evolution
Подробно про Jurassic World Evolution
- Jurassic World Evolution – это экономический симулятор созданный по мотивам фильма "Мир Юрского периода". Задача игрока – строить и развивать парки развлечений так, чтобы они приносили прибыль. Нужно будет ставить закусочные, тематические аттракционы и выращивать динозавров. Именно разведение и уход за динозаврами является одной из главных целей пользователя.
- Игра вышла в 2018 году и спустя пять недель после релиза разошлась тиражом в 1 миллион копий.
Jurassic World Evolution стала последней, пятнадцатой игрой, которую Epic Games подарила пользователям в рамках своей праздничной акции. Ранее геймеры смогли получить следующие тайтлы:
1. Cities Skylines;
2. Oddworld: New 'n' Tasty;
3. The Long Dark;
4. Defense Grid;
5. Alien: Isolation;
6. Metro 2033 Redux;
7. Tropico 5;
8. Inside;
9. Darkest Dungeon;
10. My Time In Portia;
11. Night in the Woods;
12. Stranded Deep;
13. Solitairica.
14. Torchlight II
Напомним, на другой цифровой площадке, GOG, до 1 января проходит раздача обновленной версии украинского шутера Metro: Last Light Redux.