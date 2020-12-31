Раздача Jurassic World Evolution закончится 7 января 2021 года.

Компания Epic Games завершает масштабную новогоднюю раздачу игр и дарит пользователям экономический симулятор Jurassic World Evolution. Получить игру бесплатно можно до 7 января в цифровом магазине Epic Games Store.

Трейлер Jurassic World Evolution

Подробно про Jurassic World Evolution

Jurassic World Evolution – это экономический симулятор созданный по мотивам фильма "Мир Юрского периода". Задача игрока – строить и развивать парки развлечений так, чтобы они приносили прибыль. Нужно будет ставить закусочные, тематические аттракционы и выращивать динозавров. Именно разведение и уход за динозаврами является одной из главных целей пользователя.

Игра вышла в 2018 году и спустя пять недель после релиза разошлась тиражом в 1 миллион копий.

Jurassic World Evolution стала последней, пятнадцатой игрой, которую Epic Games подарила пользователям в рамках своей праздничной акции. Ранее геймеры смогли получить следующие тайтлы:

1. Cities Skylines;

2. Oddworld: New 'n' Tasty;

3. The Long Dark;

4. Defense Grid;

5. Alien: Isolation;

6. Metro 2033 Redux;

7. Tropico 5;

8. Inside;

9. Darkest Dungeon;

10. My Time In Portia;

11. Night in the Woods;

12. Stranded Deep;

13. Solitairica.

14. Torchlight II

Напомним, на другой цифровой площадке, GOG, до 1 января проходит раздача обновленной версии украинского шутера Metro: Last Light Redux.

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Автор: Сергей Коршунов