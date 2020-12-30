Обновленную версию шутера отдают в GOG.

На площадке цифровой дистрибуции компьютерных игр GOG геймерам отдают бесплатно украинский шутер Metro: Last Light Redux. Раздача закончится 1 января.

Трейлер Metro: Last Light Redux

Подробности Metro: Last Light

Metro: Last Light – это сиквел знаменитого шутера Metro 2033 от украинской студии 4A Games. Игра продолжает историю Артема, одного из жителей московского метрополитена, где укрылись люди, спасаясь от последствий ядерной войны. Сценаристом второй части выступил Дмитрий Глуховский, автор одноименного романа, по мотивам которого создавалась Metro 2033.

Обновленная версия игры с подзаголовком Redux вышла в 2014 году на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

Metro: Last Light – одна из немногих компьютерных игр, которая получила полную локализацию на украинский язык.

Ранее в цифровом магазине Epic Games Store проходила раздача обновленной первой части игры Metro 2033. Те, кто не успел ее получить бесплатно могут забрать в GOG по скидке в 80%.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов