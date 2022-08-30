Неисправность потребует ремонта, который может повлиять на планы касательно участия судна в учениях.

Авианосец HMS Prince of Wales может пропустить "знаменательную миссию" с истребителями и беспилотниками у побережья Северной Америки. Королевский флот пытается устранить неисправность винта.

Как сообщает Sky News, поломка 280-метрового корабля, введенного в строй в прошлом году, сразу после отплытия является позором для Королевского флота.

В Королевском флоте заявляют, что работают над тем, чтобы как можно скорее устранить поломку.

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"Мы быстро отреагировали на возникший дефект и тесно сотрудничаем с отраслевыми партнерами, чтобы решить эту проблему как можно скорее", — сказал контр-адмирал Мурхаус, который отвечает за обеспечение готовности кораблей Королевского флота к развертыванию.

Известно, что судно в сопровождении буксиров от острова Уайт переместили в Хэмпшир. После HMS Prince of Wales отправился в "лучшее место для осмотра". Предполагается, что речь идет о защищенной бухте в Госпорте, где дайверы смогут оценить возникшую проблему.

В настоящее время неизвестно, сможет ли судно принять участие в предстоящей учебной миссии с истребителями F-35B Lightning и дронами Banshee. Королевский флот называл это "знаковой миссией" авианосца.

Контр-адмирал Мурхаус заявил, что "вероятно, неисправность потребует ремонта, который может повлиять на программу корабля".

Как писал УНИАН, HMS Prince of Wales действует как командный корабль НАТО. Он может нести 36 самолетов F-35B Lightning и четыре вертолета Merlin с экипажем около 700 человек (увеличивается до 1600, когда все самолеты находятся на борту).

В субботу он направлялся в Северную Америку для учений с военно-морскими силами США и Канады и Корпусом морской пехоты США. Вскоре после того, как авианосец стоимостью 3 миллиарда фунтов стерлингов покинул Портсмут, он потерпел крушение.

Стало известно, что была обнаружена механическая неисправность правого вала.

Напомним, В 2020 году этот же авианосец на полгода вышел из строя, поскольку его машинное отделение затопило.Тогда отбытие корабля в США на учения с истребителями F-35 отложили. В апреле 2021 года судно покинуло военно-морскую базу Портсмут для проведения ходовых испытаний, а в октябре Королевский флот объявил корабль полностью боеспособным.

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