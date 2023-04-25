Главный приз достался Cult of the Lamb.

Gayming Awards — это единственная церемония награждения, на которой чествуют игры с ЛГБТК-персонажами и меньшинствами. По крайней мере, так заявляют организаторы мероприятия. В 2023-м она состоялась 24 апреля. На церемонии выбирали лучшие тематические проекты 2022 года. Главный приз достался небольшой игре Cult of the Lamb от студии Massive Monster и издательства Devolver Digital.

За лидерство в главной номинации боролись также God of War Ragnarök и Elden Ring. Однако они не смогли завоевать первенство. А вот читатели журнала Gayming Magazine отдали свои голоса за кошачье приключение Stray. Победителей также определили в восьми других категориях:

Премия Gayming Icon — Эшли Берч;

Лучшая ЛГБТК+-игра среди инди — Wylde Flowers;

Лучший ЛГБТК+-стример — DragTrashly;

Лучший ЛГБТК+-стример (восходящая звезда) — все номинанты;

Награда за аутентичную репрезентацию — I Was a Teenage Exocolonist;

Лучший ЛГБТК+-персонаж года — Лор (New Tales from the Borderlands);

Лучшая настольная игра с ЛГБТК+ — Adventuring with Pride — A Queero’s Journey;

Лучший ЛГБТК+-момент в комиксе — Young Men in Love.

Cult of the Lamb — подробнее об игре

В проекте сочетаются элементы нескольких жанров — градостроительного симулятора, изометрического экшена и роглайта. По сюжету необходимо создать свой культ в землях лжепророков.

Геймплей в Cult of the Lamb делится на две части. Первая — это вылазки во вражеские локации с боями и сбором полезных предметов. А вторая — управление поселением.

Cult of the Lamb вышла 11 августа 2022 года на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch.

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