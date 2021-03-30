Сегодня, 30 марта, музыкальный стриминговый сервис Spotify стал доступен на консолях PS4 и PS5 в Украине.
Об этом пресс-служба сервиса сообщила в Твиттере.
"Как и в случае с PS4, геймеры смогут слушать выбранные ими песни и подкасты, идеально подходящие для сражений с зомби или приключений в открытом мире", – заявили представители Spotify.
На PlayStation 4 приложение Spotify доступно в центре управления, а на PS5 – во вкладке "Музыка" в дашборде. Так что включать песни пользователи теперь могут, не выходя из игры.
Интересно, что в США, Великобритании и других западных странах Spotify был доступен на PlayStation 5 с момента выхода консоли. В Украине же до сегодняшнего дня во вкладке "Музыка" было сообщение о том, что в этой стране не поддерживаются стриминговые сервисы.
Напомним, что Spotify – это один из самых популярных в мире музыкальных стриминговых сервисов, который используют почти 300 миллионов пользователей по всему миру.
- В базе сервиса более 50 миллионов музыкальных треков.
- Spotify доступен в 92 странах мира. В Украине музыкальный сервис начал работать с июля 2020 года.