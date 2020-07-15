Сегодня в Украине запустился музыкальный сервис Spotify

Кроме Украины, Spotify c 15 июля стал доступен в еще 12 странах мира.

Один из самых популярных в мире музыкальных стриминговых сервисов Spotify сегодня, 15 июля, запущен в Украине.

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Об этом сообщила пресс-служба сервиса.

Согласно сообщению, сервис доступен бесплатно или по подписке на Spotify Premium.

В Spotify подчеркнули, что специально для украинских пользователей предложен набор эксклюзивных функций: бесплатный доступ к сервису; специально созданные для украинского потребителя плейлисты; персональные музыкальные рекомендации, которые включают как зарубежных, так и украинских артистов; интеграция с соцсетью Instagram, а также специальная платформа для исполнителей Spotify for Artists.

Кроме Украины, Spotify c 15 июля стал доступен в Молдове, Казахстане, Беларуси, России, Албании, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Косово, Черногории, Сербии, Словении и Северной Македонии.

"Выход на эти 13 рынков является важным моментом в путешествии Spotify, особенно потому, что мы приветствуем поклонников и исполнителей на растущих музыкальных рынках, таких как Украина, где стриминг растет и где мы видим большие возможности для Spotify", - цитирует пресс-служба слова управляющего директора Spotify по Центральной Европе Майкла Краузе.

Справка УНИАН. Spotify – один из самых популярных в мире музыкальных стриминговых сервисов, который используют почти 300 миллионов пользователей по всему и который в своей базе имеет более 50 миллионов музыкальных треков. Сервис доступен в 92 странах мира. Spotify основан в 2008 году.

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