Моды Kukielle скачали почти 500 тысяч раз.

Известная в определённых кругах разработчица модов для TES V: Skyrim под ником Kukielle заявила, что она устала от постоянной травли со стороны других участников коммьюнити и прекращает разработку модификаций.

Самой известной работой Kukielle стал мод Daegon and Kaeserius, который скачали примерно 475 тысяч раз. Модификация добавляет в игру два новых спутника, поведение которых скорее напоминает компаньонов из Baldur's Gate 3 или любой другой RPG, основанной на DnD. У Дэйган и Кесариуса есть свой проработанный бэкграунд и личные квесты, персонажи живо реагируют на всё происходящее вокруг и, кажется, живут своей жизнью. Kukielle записала более 6 тысяч уникальных реплик для персонажей.

Позже Kukielle сделала ещё один похожий мод, Little Witch Taeka, который добавлял в игру только одного нового спутника. Игроки просили разработчицу дополнить историю Тейки и создать для неё любовный интерес, с чем Kukielle была категорически не согласна: "В последнем обновлении Тейки была огромная квестовая линия из двух частей, которая подхватывает существующий роман, который я кропотливо создавала для вас, и который никогда не был мне интересен. Больше я так делать не буду". Для Kukielle главным было взаимодействие её спутников именно с игроком, а не другими персонажами.

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Стоит отметить, что это было далеко не первая ссора между Kukielle и игроками, однако эта стала последней каплей для моддера. "Честно говоря, я не знаю, почему я вообще это делаю все это. Нет, я не буду добавлять к ней новых персонажей или новую работу вообще. С меня хватит."

Kukielle устала постоянно менять свои работы в угоду игрокам, которые всё равно останутся чем-то недовольны: "Это сообщество только берет, берет и берет, почти ничего не давая взамен. Пожалуйста, не говорите, что я не принимаю критику. Я вытерпела достаточно. Я изменила всё в своей работе ради вас всех, пока это не убило меня. Меня тошнит каждый раз, когда я захожу на этот сайт."

Изданию Games Radar удалось поговорить с Kukielle. Она рассказала, что срыв произошёл не из-за самого факта требований игроков, а из-за их отношения к ней:

Одна из тех вещей, которые накапливаются со временем. Ежедневные притеснения только за то, что я девушка, и за то, что меня никогда не воспринимают всерьез, несмотря на огромный объем технической работы, которую я проделала.

"Мне нужен был персонаж с настоящей индивидуальностью, с которым я могла бы общаться. Мне нужна была лучшая подруга.", так Kukielle описывает изначальную идею своих модов.

Разработчица поделилась, что участники коммьюнити постоянно объективизировали её, хоть в её модах никогда не было сексуального контента:"Будучи одной из немногочисленных девушек в 99-процентно мужской сфере, я постоянно подвергаюсь унижениям и известна как 'распутный секс-котенок'. Я никогда не создавала сексуальный контент, но люди говорят обо мне так, как будто я его создаю, как будто они должны получить его от меня."

Напомним, что недавно CD Project RED подвела итоги конкурса на лучший сюжетный мод для "Ведьмака 3". Победителем стала модификация, где игроку предстоит взять под управление даже не Геральта.

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